Александра Черно призналась в своей слабости

Участница скандального проекта разоткровенничалась с подписчиками в соцсети. Александра Черно (Оганесян) написала, что несколько раз пила пиво во время беременности. Якобы на Сейшельских островах ей этого очень захотелось.

Признание девушка сделала в инстаграм-историях. На вопрос от одной из подписчиц, что делать, если во время беременности очень хочется пива, Черно ответила, что сама "3 – 4 раза" позволила себе сделать несколько глотков, когда такое сильное желание возникло "на сносях". Добавив, как в тот момент ей было очень вкусно.

Звезда "Дома-2" сообщила и о том, как рассталась с другой своей слабостью – курением. Черно долго не могла на это решиться, а потом просто "бросила в один день".

Напомним, Александра и Иосиф Оганесян станут родителями уже в июле. Они ждут мальчика. Сама участница шоу регулярно рассказывает поклонникам о своих переживаниях и эмоциях во время беременности.

К слову, буквально в прошлом месяце у другой популярной пары из "Дома-2" родилась малышка. Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко стали родителями во второй раз.