Бородина жестко ответила осудившему ее внешность подписчику

Бородина жестко ответила осудившему ее внешность подписчику
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Телеведущая поразилась лицемерию некоторых фолловеров

Ксения Бородина опубликовала инстаграм-историю, в которой разнесла интернет-критиков. Телеведущая периодически вступает в конфликты с подписчиками для того, чтобы отстоять свою точку зрения и защититься от нападок.

Бородина заглянула в свои сообщения в "Инстаграм" и наткнулась на очередного хейтера. Мужчина активно критиковал внешность ведущей шоу "Дом-2". По его мнению, знаменитость сильно сдала за последние годы и постарела. Также подписчик критически оценил вокальные способности звезды, которая любит петь и часто записывает музыкальные видео.

Фото: instagram.com/borodylia

Свой негатив пользователь соцсети в течение нескольких лет отправлял Бородиной. Знаменитость решила пролистать всю переписку с недовольным подписчиком и дошла до первого сообщения от него. Оно-то и вызвало бурю эмоций у ведущей. Оказалось, недоброжелатель обращался к Ксении за помощью, а уже потом начал атаковать ее злыми комментариями.

"Когда начали с "Привет дорогая, помоги в конкурсе", а закончили лютой ненавистью", – негодует знаменитость.

Ксения Бородина резко осудила лицемерие очередного хейтера и разместила его фотографию у себя в инстаграм-историях.

"Интересно, в лицо бы ты осмелился такое сказать?" – удивляется звездная ведущая.

Ранее Ксения Бородина вступила в спор с подписчиками по поводу натуральности ее губ. Телеведущая заявляет, что никогда не прибегала к услугам косметологов, чтобы накачать губы.

Ольга ФЕДОРОВА

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