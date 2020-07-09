Артист планирует похоронить Терешкович на сельском кладбище

Гоген Солнцев готовится к смерти супруги, поэтому он уже купил Екатерине Терешкович место на кладбище. Кого похоронят рядом с женой артиста и почему выбором могилы он занялся сейчас, рассказал сам экс-участник телестройки.

Солнцев и Терешкович договорились о покупке места заранее, после чего шоумен стал присматривать подходящее. Бывший участник "Дома-2" рассказал, что жена хотела или семейный склеп, как у Аллы Пугачевой, или могилу на Троекуровском кладбище рядом с Юлией Началовой, или место в Крекшино, где захоронены члены семьи Заворотнюк.

По словам артиста, Терешкович чувствует себя звездой, поэтому и после смерти хочет оказаться рядом с себе подобными. При этом Солнцев объяснил ей, что у него нет таких денег, а из-за коронавируса он и без того влез в долги.

Именно поэтому артист купил два места на сельском кладбище в Брянской области, за которые заплатил около 50 тыс. рублей. Солнцев сказал Терешкович, что второе приобрел для себя, но на самом деле бывший участник "Дома-2" думает, что там будет похоронена его вторая подруга – Лидия.

К смерти жены он готов. Как рассказал Солнцев "Собеседнику", он не мог предугадать, что в его жизни начнется такой ад из-за Терешкович. При этом и бросить супругу он не может – жалко. Шоумен заключил:

"Если она подохнет, я горевать не буду точно. Я уже так с ней измучился!"

Сейчас супруги самоизолировались в деревне, где Терешкович, признается Солнцев, продолжает пить.

"Возвращаюсь, а моя Катя валяется в кустах малины",

– сообщил он.

Ранее Гоген Солнцев выдвинул свою версию гибели Юлии Норкиной.