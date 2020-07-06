Артист перечислил причины своих конфликтов с пожилой супругой

Популярный шоумен поделился с поклонниками подробностями жизни с престарелой женой. Гоген Солнцев назвал 63-летнюю Екатерину Терешкович умственно отсталой и заявил: он пожалел, что не спросил у нее справку от врача до свадьбы.

На протяжении всех двух лет брака Гогена и Екатерины их яркий союз активно обсуждают в Сети. Вот и сейчас Солнцев внес некоторые "поправки в их отношения" с женой. Как заявил артист, странности в поведении Терешкович он заметил после ее кардинальных изменений – пластической операции и смены имиджа. Якобы женщина стала сильно выпивать и "вести себя неадекватно".

Солнцев дополнил, что из-за "проблем с головой" у супруги он не чувствует большую разницу в возрасте. Тем не менее он "сто раз пожалел", что не попросил медицинский документ от психиатра до ЗАГСа. Об этом артист рассказал "Собеседнику".

"Жизнь с моей старухой отняла у меня столько сил, что я даже вам передать не могу. Но Катя – моя ноша, как же ее бросить?" – отметил Солнцев.

Гоген добавил: из-за пристрастия супруги к алкоголю пришлось отправить ее на лечение в пансионат. Доходило до того, что 63-летняя жена якобы даже "кидалась с кулаками на врачей". Сейчас она выпивает меньше, и отношения дамы с мужем наладились. Шоумен также заметил: после лечения жены у них возобновилась и сексуальная жизнь, чему он очень рад. Пока пара живет на даче и осваивает "хозяйские заботы".

Напомним, Солнцев и Терешкович перебрались за город на время самоизоляции. Но и там случился казус. Екатерина пропала, и ее пришлось искать вместе с журналистами.