Путешествие эпатажной семьи пошло не по плану

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович на время самоизоляции решили провести время за городом и уехали в деревню. Отдохнуть на природе вместе у пары не получилось – пожилая супруга и ее подруга таинственно исчезли.

Разобраться во всем произошедшем решили журналисты. Они предполагают, что женщины могли не выдержать суровых сельских условий и решили сбежать. По другой версии, к пропаже может быть причастна новая знакомая Солнцева.

К поискам исчезнувших женщин привлекали Андрея Малахова, который будет разбираться в сложных отношениях пары в шоу "Прямой эфир".

Пока анонсом передачи Гоген поделился в социальных сетях, где одни пользователи обвинили семью в дешевой постановке, а другие написали, что с нетерпением будут ждать программу.

"Мне одной стыдно за этот дешманский театр", "Наконец-то! Мы ждали всей семьей", "Пойду за шампанским, завтра вечер будет веселым", "Когда уже полнометражный сериал? Все ждут)", "Посмотрим на очередной цирк))) Посмеемся", "А мне нравится наблюдать за Гогеном", "Когда этот цирк прикроют", – написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

До этого Гоген Солнцев позаботился о месте, где будет покоиться Екатерина Терешкович. Он купил для нее место на кладбище в Брянской области. Однако супруга выбором эпатажного шоумена осталась недовольна – она хотела бы быть похоронена на Троекуровском кладбище.