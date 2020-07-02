Возлюбленная эпатажного шоумена недовольна его выбором

Гоген Солнцев определился с местом, где будет покоиться его супруга Екатерина Терешкович. Эпатажный шоумен выкупил место для двух захоронений в Брянской области. Журналистам герой ТВ-передач объяснял свой выбор просто – цена оказалась низкой, а рядом растут деревья и течет река.

Супруг живой Терешкович прямо заявил, что покой она найдет на сельском кладбище, недалеко от места, где живут друзья пары. Именно они и должны будут присматривать за захоронением. Сам Солнцев не подтвердил, что хотел бы лежать рядом с любимой.

Гоген поясняет, что Екатерина пока жива, но в любом момент может произойти несчастье, к которому он решил подготовиться заранее.

"Катя пока жива, но не ровен час – отправится на тот свет. У нее уже возраст, сами понимаете",

– заявил он в разговоре с журналистами "Собеседника".

Екатерина Терешкович о приобретении супруга знает, но не одобряет. Она рассчитывала, что знаменитый муж сможет купить для нее место на известном кладбище в столице, где покоятся многие звезды.

Отношения Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович нельзя назвать простыми. Сначала пара изображала любовь и планировала стать родителями, а потом началась череда скандалов. Разводиться при этом супруги, похоже, не собираются и планирует и дальше оставаться в центре внимания журналистов.