"Хотела удержать мужа": Солнцев рассказал о глотающей таблетки Норкиной

"Хотела удержать мужа": Солнцев рассказал о глотающей таблетки Норкиной
Юлия Норкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Озвучена еще одна версия гибели журналистки

Юлия Норкина умерла 4 июня. Смерть знаменитости стала полной неожиданностью. Журналисты, поклонники и коллеги начали гадать, что же могло случиться с женщиной. Свой версию произошедшего выдвинул Гоген Солнцев.

По словам шоумена, Норкина могла умереть из-за таблеток для похудения, которые она якобы принимала. Солнцев вспоминает, что раньше радиоведущая была не слишком худой, а вот в их последнюю встречу стала "малюсенькой".

Гоген предполагает, что на радикальные меры звезда пошла из-за мужа – хотела оставаться для него молодой и привлекательной.

"Заметил, что она пила какие-то таблетки. <...> Наверное, она хотела удержать мужа любой ценой",

– высказался герой ТВ-шоу.

По мнению Гогена, журналистка действительно выглядело неплохо, но использовала много косметики и была высокомерна. Незадолго до смерти женщины он столкнулись в коридоре, но Норкина только окинула Солнцева взглядом и не стала отвечать на его приветствие, добавляет "Собеседник". 

Напомним, ходили слухи что Юлия Норкина ушла из жизни, узнав о неверности своего супруга Андрея Норкина. Однако сам телеведущий отрицает подобные домыслы.

Однако знакомые пары продолжают утверждать, что в отношения журналистов не все было гладко, а супруг якобы даже не занимался организацией похорон. 

Дарья ПЕТРОВА

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