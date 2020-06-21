Эксперт уверена, что супруг радиоведущей винит себя в смерти супруги

Юлия Норкина скончалась 4 июня. Слухи о том, почему не стало известной телеведущей, распространяются до сих пор. Тяжелее остальных приходится мужу покойной Андрею Норкину, ведь в Сети активно обсуждается две версии произошедшего.

По официальной информации, причиной смерти ведущей стал инфаркт. Однако некоторые СМИ, ссылаясь на источники, приближенные к звездной паре, утверждают, что Юлия могла не вынести бесконечных измен Андрея. Издание "СтарХит" не исключает, что причиной ухода ведущей стала страшная болезнь, о которой она узнала незадолго до смерти.

В связи с шумихой, поднятой в СМИ и социальных сетях, Андрей Норкин сильно переживает и берет вину за смерть любимой на себя, пишет издание "IReactor". Мужчина все глубже погружается в депрессию. Однако ведущему не стоит настолько сильно себя корить, уверена клинический психолог Надежда Фадеева. По словам эксперта Норкин обязан жить дальше ради счастья детей. Кроме того, отвлечься от случившегося медиаменеджеру помогает работа.

"Все ждут, что он уйдет в глубокий траур на десять лет. Но у каждого есть определенное время для переживания всех стадий горевания. После этого надо набраться сил и жить дальше", – утверждает Фадеева.

Однако выбор у человека есть всегда, в частности – у Норкина. Супруг ведущей может или делать счастливыми своих детей и семью, или пойти за возлюбленной.

Норкин остался жить, и есть два варианта, он или живет или идет за ней. Это моей личное мнение, – уверена спикер.

Фадеева уверена, что корить себя и страдать – не самый лучший вариант после произошедшего. Но здесь, опять же, выбор остается за мужем Юлии.

Сможет ли Норкин простить себя? Все зависит от человека. Это разрушающее чувство, и ничего кроме разрушения личности и агрессии ждать не стоит. Полезного в чувстве вины мало. Это худшая альтернатива, если человек остается и ходит, как туча по земле, – считает медик.

Ранее своей версией произошедшей трагедии поделилась певица Ольга Зарубина. Исполнительница считает, что Юлии не стало из-за эмоциональных проблем и тяжелых отношений с алкоголем.