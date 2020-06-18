Певица выдвинула свою версию произошедшей трагедии

После неожиданной смерти 52-летней журналистки Юлии Норкиной в Сети стали появляться разные предположения о причинах случившегося. Очередной версией поделилась певица Ольга Зарубина. Она предположила, что Юлия погибла из-за дисбаланса в эмоциях и проблем с алкоголем.

Зарубина и Норкина были не близко знакомы, встречались только раз на шоу "Пусть говорят", где поскандалили в студии из-за обсуждения личной жизни. Как теперь вспоминает певица, журналистка была очень агрессивной, "вела себя как хабалка" и выглядела плохо, – рассказала артистка в интервью "Собеседнику". Ольга отметила, что у Юлии были проблемы с алкоголем, и прокомментировала причину смерти 52-летней Норкиной.

"Если человек злой, значит, у него нарушена функция почек. А почки взаимосвязаны с сердцем! Главная ее проблема – дисбаланс в эмоциях. Психологическая проблема, которую нужно было решать", – высказалась певица.

Также Зарубина не верит в версию с самоубийством, которую ранее озвучивали в интернете. Напомним, причинами такого возможного варианта называли якобы измену мужа или же Норкина могла устать бороться с тяжелой болезнью. Пока такие версии не нашли обоснованного подтверждения. По официальной информации, журналистка умерла от инфаркта.