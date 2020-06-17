Таинственная смерть Юлии Норкиной: озвучены основные версии

Таинственная смерть Юлии Норкиной: озвучены основные версии
Юлия Норкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Трагический уход супруги ведущего НТВ обрастает слухами

Смерть журналистки Юлии Норкиной стала настоящим ударом для ее близких, друзей и поклонников. Муж умершей – телеведущий Андрей Норкин – не раз заявлял, что тяжело переживает потерю. Несмотря на то, что публике после трагедии назвали причину смерти Норкиной, вокруг загадочной истории стали множиться слухи.

По официальной версии, Юлия Норкина умерла в результате инфаркта. Как писало "Утро.ру", о смерти сообщил ее супруг. После друг семьи – историк Евгений Спицын - рассказал, что журналистка не смогла пережить серьезное нервное напряжение: на проблемы с переходом в старшую школу сына наложилась общая тревожная обстановка из-за пандемии коронавируса.

Однако вскоре в СМИ стали тиражироваться предположения, что Юлия Норкина добровольно ушла из жизни. Причиной такого решения могло стать серьезное заболевание, с которым журналистка устала бороться.


Третья неподтвержденная версия – до гибели Норкину якобы довели измены супруга. При этом сам Андрей Норкин отрицает, что был неверен покойной жене.

Как отмечает РИА ФАН, популярный телеведущий достаточно быстро сумел взять себя в руки. Он уже вернулся к работе и начал шутить.


Ольга ФЕДОРОВА

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