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Норкин решил сбежать из Москвы после смерти жены

Норкин решил сбежать из Москвы после смерти жены
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Друг семьи раскрыл правду об изменах в семье ведущих

После смерти Юлии Норкиной в Сети появились слухи, что ее инфаркт стал причиной семейной трагедии. Сообщалось, что она узнала об изменах мужа и не смогла пережить потрясение. 

Сам Андрей Норкин особо не комментирует домыслы. Единственное, что он сказал по этому поводу – "пусть докажут". 

Друг семьи ведущих прокомментировал недавнюю смерть Юлии и новости о возможных изменах Андрея. Он сообщил изданию "КП", что о неверности не было и речи, назвав все подобные утверждения "полнейшим бредом". Источник утверждает, что супруги прожили 35 счастливых лет брака и все это время не чаяли друг в друге души. 

Сейчас, по его словам, Андрей Норкин очень тяжело переживает потерю, но не сдается – он уже вернулся к работе. Чуть позже он планирует сбежать из Москвы в Крым, Коктебель на отдых, поскольку там раньше он отдыхал вместе с супругой.

Напомним, Юлия Норкина умерла в начале июня от инфаркта. Ведущей было 52 года. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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