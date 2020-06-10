Телеведущий не может прийти в себя после смерти жены

Андрей Норкин, который потерял супругу Юлию после 28 лет брака, признается – сейчас значительную часть времени он проводит с бутылкой в слезах. Мужчина не может справиться с потерей любимой жены.

Вдобавок ко всем проблемам в СМИ появились сообщения, что инфаркт Норкиной стал результатом семейных проблем. Полагают, что женщина не смогла пережить измену супруга.

Сам Андрей утверждает, что жену любил и ни о каких изменах речи быть не может. Все, кто обвиняют его в содеянном, должны сперва предоставить доказательства.

“Очень коротко: пусть докажут измену! Согласны? Или я должен оправдываться?”, – ответил он в комментариях подписчикам.

Напомним, информация о смерти Юлии Норкиной появилась 5 июня. На эту новость отреагировала Цымбалюк-Романовская, которая припомнила некрасивую историю с Юлией во время развода с Джигарханяном. Вскоре пианистку затравили за неуместные насмешки над покойной.