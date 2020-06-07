Цымбалюк-Романовская взорвалась из-за критики за правду, которую она показала широкой публике

Отмалчивавшаяся целые сутки после истории с ушедшей из жизни супругой телеведущего Андрея Норкина Юлии Виталина резко высказалась в адрес ополчившихся на нее россиян. Напомним, после того, как бывшая супруга Армена Джигарханяна выложила в своем Инстаграм видео со скандалом, который разразился между ней и Норкиной на одном из телешоу, часть публики сочла это циничным. Вероятно, критиков Виталины покоробила еще и озвучка – на кадры наложили голос Шарикова из "Собачьего сердца".

Киевская пианистка заявила, что те, кто наговорил ей после этого видео гадостей, не желают принимать правду. При этом Цымбалюк-Романовская процитировала бывшего мужа.

"Джига таких как Вы называл "бракованные люди", знайте о себе",

– написала она на своей странице. При этом она сообщила, что решилась на радикальные меры после скандала – всех хейтеров Виталина заблокировала.

"Мой бывший муж никогда больше не сможет заступиться ни за себя, ни за меня. Но Я – буду держать эту оборону всегда. Он любил говорить: "будем отстреливаться". Уверяю вас – Я отстреляюсь. От всех, кто унижал и пытается унизить, я знаю, что Я – сильнее всех вас", – высказалась оскорбленная Цымбалюк-Романовская.

Народ и здесь, как водится, разделился на два лагеря. В ряды тех, кто поддерживает Виталину и называет ее ангелом затесались и возмущенные, назвавшие поступок пианистки "мерзостью" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Вы, Виталина – ангел. И боец. Преклоняюсь!" "Ну народ у нас! Говорят осатанели а наши ОКАРАНТИНИЛИСЬ... Люди у нас добрыЕ! До сих пор успокоиться не могут! Вы ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ! ЖЕЛАЮ ВАМ найти хорошего мужчину интеллигентного музыкального!" "Уже совсем никто не вспоминает ! Хайповать на смерти-это высший пилотаж мерзости и лицемерия! Про вас никто не помнит, и не вспомнит никогда! Единственная ваша возможность смерть другого прекрасного человека!!! Жаль смотреть на ваши нервные дёрганья", – пишут ей в комментариях.

Ранее Цымбалюк-Романовской досталось от сына Джигарханяна – тот весьма резко о ней высказался, назвав двуличной.

