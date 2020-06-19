В окружении семьи скрывают неудобную правду, заявила женщина

Юлия Норкина неожиданно умерла 4 июня. Считается, что причиной смерти стал инфаркт, однако есть и другая версия. Якобы радиоведущая не вытерпела измены супруга. Подобные слухи сам Андрей Норкин отрицает, а вот знакомая пары прямо говорит, что в семье у них было не все гладко.

Женщина, не пожелавшая назвать свое имя, утверждает, что окружение якобы скрывает некую неудобную правду. Судя по ее словам, речь идет об отношениях супругов. Знакомая ведущих выдвинула собственную версию смерти Норкиной.

"Гибель Юли... она не случайная. К этому шло",

– рассказала она.

Что именно случилось в семье, женщина не сообщила, однако отметила: после трагедии Норкину якобы мало кто сочувствовал. Все вспоминали, какой замечательной была его жена. Высказалась она и о том, как прошли похороны Норкиной – дама утверждает, что организацией занимался старший сын, а не муж.

Противоположную позицию занимает Станислав Садальский. По словам актера, Норкин души не чаял в супруге и всегда ее защищал. Артист считает, что Андрей был "рабом" Юлии, добавляет "Мир новостей".

"Андрей сочился от любви к жене!"

– заявил возмущенный нападками на ведущего актер.



Напомним, смерть 52-летней журналистки стала поводом для множества слухов. Например, очевидцы рассказывают, что на похоронах Андрей Норкин был всего пару минут и якобы проигнорировал существующий обряд.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что вдовец получил подарок от Юлии Норкиной после ее смерти.