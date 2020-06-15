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“Хотели что-то скрыть”: на похоронах Норкиной нашли подозрительные детали

“Хотели что-то скрыть”: на похоронах Норкиной нашли подозрительные детали
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Муж журналистки вел себя странно

Ведущая Юлия Норкина скончалась от инфаркта в начале мая. Чуть позже в СМИ стали появляться новости, что привести к смерти женщину в 52 года могли личные переживания. Подозревали, что муж изменял Норкиной – в итоге, пережить это она не смогла. 

Модель Алена Кравец побывала на церемонии погребения и сообщила, что заметила там подозрительные детали. Она утверждает, что Андрей Норкин появился там лишь на одну минуту. При этом он был одет в обыкновенную футболку и не стал бросать землю на гроб жены, как подразумевает обычай. 

"Да и Юля в гробу была почти до носа закрыта белым покрывалом, словно хотели что-то скрыть от любопытных глаз", – заявила Кравец изданию "Дни.ру".

Она рассказала, что перед смертью виделась с покойной. Та, по ее словам, выглядела очень озадаченной. О своих проблемах Норкина никому не говорила.

Кравец напомнила, что в многие сплетничают, будто бы Юлия умерла не от инфаркта, а от собственных рук. Мертвой ее обнаружили дети. 

Андрей Норкин при этом слухи об изменах опроверг, указывая, что для начала их нужно доказать. Недавно стало известно, что ведущий решил сбежать на время из Москвы.

Евгения НАГОРСКАЯ

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