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Норкин получил подарок от покойной жены

Норкин получил подарок от покойной жены
Андрей Норкин. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
Телеведущий показал последнюю покупку супруги

Незадолго до смерти Юлия Норкина заказала на дачу печь, которую доставили ее мужу уже после кончины женщины. О посылке вдовец, об изменах которого ранее ходили слухи, сообщил в социальной сети, где пользователи назвали вещь подарком от родного человека.

Пока одни пользователи всячески поддерживали журналиста после трагедии, другие увидели в печке тайный символ. Комментаторы посчитали, что Юлия специально оставила после себя частичку тепла.

"А вот, друзья, гляньте-ка на наше дачное приобретение! Юльчонок заказывал еще до карантина, наконец, приехала!"

– написал Норкин в "Инстаграм".

"Подарок и очередное воспоминание про родного человечка", "Видно, чувствуется, как Вы, Андрей, любили Юлю. Тяжелое время. Держитесь. Помните о ней", "Ваш Юльчонок заботилась о семейном очаге, вот и оставила вам на память такое чудо", "Этот очаг – Юлина частичка тепла! Вы будете греться возле него и вспоминать Юлю", – высказались в интернете.

Напомним, радиоведущая Юлия Норкина умерла 4 июня, а 6 июня ее похоронили. После смерти 52-летней журналистки появилось множество слухов о том, что она не смогла просто не смогла пережить измены мужа. Вдовец подобные домыслы отрицает.

Те, кто пришел попрощаться с женщиной, заметили необычные детали в поведении Андрея Норкина. По словам Алены Кравец, журналист, одетый в обычную футболку, был на похоронах пару минут и не стал бросать землю на гроб.

Дарья ПЕТРОВА

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