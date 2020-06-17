В журналистке уживались два разных человека

В начале месяца из жизни ушла Юлия Норкина. Накануне ее приятель, адвокат Александр Бенхин рассказал, как популярная журналистка "размазала" его на одном из шоу.

Мужчина признался, что его отношения с этой женщиной складывались сложно. Первая встреча завершилась скандалом – оба выступали в роли экспертов и отстаивали разные позиции на одной из программ.

"Очень жестко она меня размазывала в том эфире, я был шокирован", – откровенничает Бенхин.

Адвокат заметил, что Норкина не боялась использовать грубые слова и всегда была готова настойчиво защищать свои убеждения.

После скандала в эфире они снова встретились. На очередном шоу приглашенные эксперты оказались наедине в гримерке. Бенхину было очень неуютно в обществе "растоптавшей" его журналистки.

Однако Юлия повела себя с адвокатом как со старым знакомым. Тогда мужчина понял, что Норкина в жизни и на экране – это два разных человека.

Опытная журналистка поделилась с Бенхиным секретами мастерства и рассказала, как вести себя в кадре, сообщает "Московский комсомолец"

Кроме того, адвокат обратил внимание на удивительную деталь – несмотря на свой высокий статус, Юлия Норкина ходила в перешитой шубе из каракуля, как в 1990-х, и водила дешевый автомобиль.

Ранее "Утро.ру" делилось версиями смерти Юлии Норкиной.