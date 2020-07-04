В законе существует несколько лазеек, позволяющих мужу умершей получить доступ к счетам и недвижимости

Ведущая радио "Комсомольская правда" Юлия Норкина скончалась в июне. Родные настаивают на том, что причиной ее смерти стал инфаркт. Однако, по неподтвержденной информации, которую распространяют в сети блогеры и журналисты, погибнуть Юлия могла из-за постоянных измен супруга Андрея.

Кроме того, в близких к семье ведущих кругах поговаривают, что Норкина успела составить завещание незадолго до смерти. И имени мужа в документе не указано. Может ли Андрей претендовать на счета и недвижимость, которые оставила после себя Юлия, рассказал юрист Филипп Деменков.

По словам специалиста, есть несколько вариантов того, как Норкин может получить средства покойной. Во-первых, суд должен признать завещание недействительным. Если же документ не вызовет сомнений, то претендовать Андрей ни на что не сможет, если только не обратиться в соответствующую инстанцию для обжалования решения.

Кроме того, стоит проверить, все ли свое имущество указала Норкина в завещании. Если в документе перечислена лишь часть, то муж покойной может заявить права на те счета и недвижимость, о которых в бумаге не сказано.

Наконец, не стоит забывать о прямых наследниках. Если у Андрея и Юлии имеются несовершеннолетние дети, то Норкин автоматически становится их законным опекуном, пояснил Деменков изданию "iReactor".

Ранее "Утро.ру" писало, как коллеги отзывались о покойной. Многие отмечали, что Юлия часто бывала "под градусом", но сама в этом не признавалась. Специфический запах звезда радиоэфира объясняла необычным парфюмом.