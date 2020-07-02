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Ведущая популярного ток-шоу "Пусть говорят" Алена Кравец заявила, что ей стало известно, оставила ли журналистка Юлия Норкина что-либо близким и наследникам.
В комментарии изданию "Дни.ру" Кравец рассказала, что Норкина успела за несколько месяцев до своей смерти составить завещание. Ведь ведущая не бедствовала: у нее имелись и недвижимость, и вклады. Однако, по информации сотрудницы Первого канала, в документе нет имени супруга покойной.
"Много судачили, что Норкина якобы уличила его в измене", – объяснила Кравец.
И добавила, что пока нет никаких фактов о том, что Андрей Норкин гулял на стороне. Если же журналистка на самом деле не успела написать завещание, то, по закону, все ее имущество будет разделено между двумя детьми и мужем.
Напомним, в начале июня стало известно о смерти ведущей радио "Комсомольская правда" Юлии Норкиной. Ее внезапный уход стал настоящим ударом для близких и поклонников. По официальной версии, Норкина скончалась от инфаркта. Однако спустя некоторое время в СМИ начали появляться различные версии ее кончины. В том числе обсуждалось, что до гибели Норкину могли довести измены ее мужа. Ее супруг, в свою очередь, отрицал слухи и своих походах налево.
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