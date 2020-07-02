Норкина после смерти не оставила мужу ни копейки

Норкина после смерти не оставила мужу ни копейки
Юлия Норкина. Кадр youtube.com
Ведущая могла не включить супруга в свое завещание по веским причинам

Ведущая популярного ток-шоу "Пусть говорят" Алена Кравец заявила, что ей стало известно, оставила ли журналистка Юлия Норкина что-либо близким и наследникам.

В комментарии изданию "Дни.ру" Кравец рассказала, что Норкина успела за несколько месяцев до своей смерти составить завещание. Ведь ведущая не бедствовала: у нее имелись и недвижимость, и вклады. Однако, по информации сотрудницы Первого канала, в документе нет имени супруга покойной. 

"Много судачили, что Норкина якобы уличила его в измене", – объяснила Кравец.

И добавила, что пока нет никаких фактов о том, что Андрей Норкин гулял на стороне. Если же журналистка на самом деле не успела написать завещание, то, по закону, все ее имущество будет разделено между двумя детьми и мужем. 

Напомним, в начале июня стало известно о смерти ведущей радио "Комсомольская правда" Юлии Норкиной. Ее внезапный уход стал настоящим ударом для близких и поклонников. По официальной версии, Норкина скончалась от инфаркта. Однако спустя некоторое время в СМИ начали появляться различные версии ее кончины. В том числе обсуждалось, что до гибели Норкину могли довести измены ее мужа. Ее супруг, в свою очередь, отрицал слухи и своих походах налево.

Александра ЛЕОНИДОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Россиянина приговорили за шпионаж в пользу Германии

Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ

Новая доплата: россияне могут получить по 50 тысяч рублей

Материальная помощь предназначена для поддержки семей с детьми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей