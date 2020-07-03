Запах спиртного журналистка объясняла специфическими духами

Смерть Юлии Норкиной стала настоящим ударом для ее родных и поклонников. Истинная причина ухода журналистки из жизни остается загадкой, а ее персона обрастает все новыми слухами. Накануне коллеги по шоу-бизнесу заявили, что женщина не раз приходила на телепрограммы пьяной.

Об этом рассказала продюсер Олеся Сазыкина, которая часто пересекалась с Норкиной на съемках. По ее словам, Юлия последнее время выглядела странно. Возможно, причиной проблем с лицом могло быть неудачное вмешательство пластического хирурга, предположила наблюдательная продюсер. Но позже онасклонилась к мысли, что Норкина много пьет, от чего страдает и ее внешность.

Кроме того, по словам Сазыкиной, от известной журналистки часто разило алкоголем. В нетрезвом состоянии она могла явиться прямо на съемки очередного телешоу, при этом сама объясняла специфический запах необычными духами, отмечает "Собеседник".

Наличие у журналистки проблем с алкоголем подтвердила и экс-супруга Романа Жукова Елена. Девушка участвовала в одной из последних передач "Пусть говорят", где Норкина была экспертом. По заверению Елены, Юлия категорически отказалась сдавать тест на алкоголь, когда на передаче всем участникам шоу в шутку предложили пройти такую проверку.

Впрочем, актриса Анна Либерман, которая тоже была участницей этой программы, заявила, что бывшая жена Жукова все выдумывает ради пиара, и никакого теста на алкоголь не было.

Ранее "Утро.ру" делилось деталями скандала между Юлией Норкиной и Виталиной Цымбалюк-Романовской.