Позже звезде пришлось за это извиниться

Популярная телеведущая Ольга Бузова оконфузилась перед своими зрителями. Она пришла на съемки шоу "Дом -2" пьяной и общалась с участниками телепроекта заплетающимся языком. Позже инста-дива публично извинилась за свой поступок и добавила, что смогла позволить себе такое впервые.

Накануне Ольга пришла на лобное место подшофе, с трудом произносила слова, чем вызвала веселую реакцию у самих участников, а позже и пользователей Сети. Отрывок этих кадров появился в одном юмористическом паблике. Когда спустя время все это увидела сама Бузова, то поспешила извиниться.

Известная певица сообщила в инстаграм-историях, что понедельник – это, конечно, тяжелый день по разным причинам. Но в этот раз у Ольги якобы было "классное настроение", она встретилась с подругами и разрешила себе выпить немного алкоголя. Со слов Бузовой, она впервые за 16 лет позволила себе выйти на лобное место "с блеском в глазах".

Кстати, этот ролик уже активно обсуждают пользователи соцсетей. Все они разделились на два лагеря. Одни осуждают ведущую и съемочную команду за то, что ее пустили в таком виде на площадку. Другие, наоборот, артистку поддержали и написали, мол "бывает, главное, что честно призналась".

Напомним, на днях звезда "Дома-2" напугала поклонников, рассказав о ночном похищении. Ольга Бузова сообщила о тяжелом рабочем дне и пообещала позже все объяснить.