Ведущая не смогла объяснить, что произошло

Переполошившая поклонников Ольга Бузова вышла на связь. Накануне на просторах интернета появилось видео, где телеведущей надели пакет на голову, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Сегодня она наконец записала очередную "Инстаграм"-историю, где призналась, что долго приходила в себя после случившегося.

На видео Ольга Бузова действительно выглядит уставшей.

"Я только пришла в себя после сложного рабочего дня и ночи", – сказала знаменитость.

При этом она не стала объяснять перепуганным фанатам, что же произошло на самом деле. Факт похищения телеведущая не опровергла, а скупой комментарий только сильнее озадачил поклонников звезды.

"Что происходило, я пока вам не могут сказать, я просто к этому не готова", – заявила Бузова.

Она обещала рассказать все в понедельник, и заверила, что подписчики будут очень удивленным услышанным.

Напомним, предполагаемое похищение Бузовой произошло 9 июля. Видеоролик с инцидентом выложили в "Инстаграм" на странице фан-клуба Бузовой "buzova86_only".

Ранее "Утро.ру" рассказывало об очередном конфузе телеведущей – звезда "Дом-2" спутала два знаменитых храма России.