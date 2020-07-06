Теледива запуталась в достопримечательностях двух столиц

Ольга Бузова попала в курьезную ситуацию. Телеведущая перепутала Собор Василия Блаженного со Спасом на Крови.

Звезда "Дом-2" оконфузилась во время морской прогулки. Ольга Бузова родилась в Санкт-Петербурге, где одним из самых известных храмов является Спас на Крови. Теперь знаменитость живет в столице. Яркие купола увиденного с воды собора сбили певицу столку – она решила, что перед ней петербургская достопримечательность, а не Собор Василия Блаженного.

На кадрах видно, как радостная знаменитость протягивает руки к живописному храму и восхищается увиденным. Видео опубликовано в инстаграм-аккаунте "Тop stars in the world".



"Это же Спас на Крови!" – заявляет жительница столицы.

Напомним, Ольга Бузова нередко попадает в забавные ситуации. Иногда она путает порядок слов в предложении. Так, своеобразным "хитом" стала переиначенная теледивой поговорка "с мира по нитке". В устах Ольги Бузовой она превратилась в "с ниткой по миру".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как у Бузовой перекосило рот после операции. Недавно певице вставили имплантат зуба.

