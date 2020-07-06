Бузова спутала два знаменитых храма России

Бузова спутала два знаменитых храма России
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Теледива запуталась в достопримечательностях двух столиц

Ольга Бузова попала в курьезную ситуацию. Телеведущая перепутала Собор Василия Блаженного со Спасом на Крови.

Звезда "Дом-2" оконфузилась во время морской прогулки. Ольга Бузова родилась в Санкт-Петербурге, где одним из самых известных храмов является Спас на Крови. Теперь знаменитость живет в столице. Яркие купола увиденного с воды собора сбили певицу столку – она решила, что перед ней петербургская достопримечательность, а не Собор Василия Блаженного.


На кадрах видно, как радостная знаменитость протягивает руки к живописному храму и восхищается увиденным. Видео опубликовано в инстаграм-аккаунте "Тop stars in the world".

"Это же Спас на Крови!" – заявляет жительница столицы.

Напомним, Ольга Бузова нередко попадает в забавные ситуации. Иногда она путает порядок слов в предложении. Так, своеобразным "хитом" стала переиначенная теледивой поговорка "с мира по нитке". В устах Ольги Бузовой она превратилась в "с ниткой по миру".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как у Бузовой перекосило рот после операции. Недавно певице вставили имплантат зуба.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

"Северный поток - 2" рассорит Германию с Америкой

Битва за российский газ превращается в битву за суверенитет стран Евросоюза

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей