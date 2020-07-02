У Бузовой перекосило рот после операции

У Бузовой перекосило рот после операции
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга поделилась своими переживаниями с подписчиками

Известная телеведущая откровенно призналась поклонникам, что легла под нож хирурга. Недавно Ольге Бузовой вставили имплантат зуба. Звезда сообщила фанатам, ее давно мучали боли и даже сейчас она очень переживает за себя.

Эту новость Ольга озвучила подписчикам в своем "Инстаграм". Телеведущая долго боялась обращаться к врачам, но в итоге "просто так" все не прошло. Перед Новым годом Бузовой удалили зуб, а накануне подошло время для вживления имплантата, пишет "Вечерняя Москва". Как подчеркнула звезда, раньше ей казалось, что эта манипуляция проходит быстро. На деле вышло иначе.

В сторис Ольга уточнила, приживаться новый зуб будет около четырех месяцев. Это заставило теледиву волноваться, но без такого вмешательства ее челюсть могла "поехать, а хочется быть красивой", – цитирует Бузову "Пятый канал".

"Ведущая года я. Уже который раз я прихожу на программу с кривым ртом. Хочу смеяться, но у меня рот не двигается", – смеясь, отметила Ольга в своих соцсетях.

Также телеведущая поделилась с фанатами коротким роликом сразу после операции. У щеки Бузова тогда держала лед и назвала себя "трусихой". После Ольга посоветовала фанатам беречь свои зубы.

К слову, на днях теледива публично рассказала, что купила дом за 120 млн рублей. В СМИ также просочилась информация, якобы после этого Бузовой не хватило денег на ремонт. Поэтому звезда "Дом-2" надеется решить эту проблему "по бартеру".

Юлия ЕВГРАФОВА

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