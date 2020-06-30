СМИ: после покупки квартиры за 120 миллионов Бузова осталась без денег на ремонт

СМИ: после покупки квартиры за 120 миллионов Бузова осталась без денег на ремонт
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/
Преображать жилище приходится по бартеру

Ольга Бузова решила поделиться с подписчиками очередным достижением. Поющая телеведущая давно грезила об уютном гнездышке и не поскупилась на покупку элитного жилья. За новую квартиру звезде пришлось выложить 120 млн рублей.

При этом, по данным анонимных телеграм-каналов, на ремонт звезде денег не хватает. В ход пошел излюбленный способ знаменитостей – работа по бартеру, отмечают СМИ.

На своей страничке в "Инстаграм" Бузова рассказала, что купила квартиру в Москве еще в прошлом году, но только сейчас основательно приступила к обустройству жилища. Известная телеведущая не могла не поделиться своими эмоциями с поклонниками.

"Я сама, девочка, которая когда-то выживала на 500 рублей, не стыдясь даже мыть лестничные пролеты... купила себе квартиру мечты", – разоткровенничалась знаменитость.


Она также призналась, что долго не решалась осуществить свою мечту – сначала звезда активно помогала родственникам, купила квартиру для мамы. Теперь наконец настало время осчастливить себя.

Верные поклонники порадовались за свою любимицу и пожелали ей дальнейшего роста.

"Оль, это так круто! Выкладывай чаще процесс ремонта", "Поздравляю, дальше – больше", – пишут фанаты певицы.

К слову, у бывшего мужа Ольги Бузовой – футболиста Дмитрия Тарасова – дела обстоят не так радужно. Недавно "Утро.ру" писало, что суд обязал спортсмена платить больше алиментов другой экс-супруге.

Ольга ФЕДОРОВА

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