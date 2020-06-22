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Дмитрий Тарасов просил снизить сумму алиментов, которые он выплачивает своей первой жене Оксане – у пары 11 лет назад родилась дочь Ангелина. Тем не менее, согласно решению суда, теперь футболист будет платить экс-супруге еще больше. Об этом сообщили СМИ.
Бывший муж Ольги Бузовой ежемесячно перечислял Оксане 350 тыс. рублей. Однако доходы спортсмена упали и он попросил снизить эту сумму в семь раз – до 50 тысяч.
Это дело рассмотрел Черемушкинский суд и принял решение не в пользу футболиста. Теперь Тарасову придется отдавать бывшей жене четверть от своих доходов и еще 100 тыс. рублей в месяц сверху, передает Телеграм-канал Mash.
Оксана таким решением осталась довольна, сообщил ее адвокат Сергей Жорин.
С первой женой Тарасов развелся еще в 2012 году, но, по словам защиты девушки, футболист не помогал ей содержать дочь и за несколько лет задолжал около 15 миллионов.
Ранее Дмитрий Тарасов открыл детали интимной переписки своей второй супруги – Ольги Бузовой.
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