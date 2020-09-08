Во время оглашения приговора Ефремову повязали участника "Битвы экстрасенсов"

Во время оглашения приговора Ефремову повязали участника "Битвы экстрасенсов"
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
"Черного мага" задержали рядом со зданием Пресненского суда Москвы

Правоохранители увели нарушителя порядка, который проводил колдовской обряд недалеко от места, где Михаилу Ефремову оглашали приговор.

Мужчина разложил на черной ткани фотографии, среди которых было изображение самого Ефремова. Рядом он разместил металлическое блюдо, связку сухих трав и другие ритуальные атрибуты. Когда колдун начал жечь что-то в тарелке, к нему подбежали стражи порядка и увели его.

По данным телеграм-канала Mash, хулиганом отказался Никита Турчин – участник шоу "Битва экстрасенсов". Кроме того, парень успел засветиться на скандальной телестройке "Дом-2".

На шоу о магах молодой человек называл себя "Ключником". Он владел таинственной связкой ключей, которые якобы когда-то принадлежали покойникам.

Сегодня стало известно, что виновному в смертельном ДТП артисту дали реальный срок.

Ольга ФЕДОРОВА

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