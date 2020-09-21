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Ольга Бузова поделилась с многомиллионной аудиторией видеороликом, на котором исполняет танец. Однако многие фанаты посчитали, что выступление знаменитости оказалось провальным из-за ее недостаточной пластичности.
На кадрах телеведущая двигается под англоязычную песню. Бузова одета в черные джинсы и черную футболку с белым принтом. Волосы артистки собраны в хвост. Съемка сделана во время тренировки на льду, так что звезда решила обойтись без макияжа.
Недовольные танцем подписчики не стали стесняться в выражениях, и выплеснули свой негатив под публикацией.
"Почему это так неуклюже выглядит", "Танцует она, стыдно мне", "Как всегда вульгарно и неуклюже", "Теперь я знаю, что значит выражение "корова на льду", "Бревно упало на гамак", "Вот куда доска с забора убежала", – упражняются в остроумии злопыхатели в комментариях под постом.
Впрочем, многие преданные фанаты подчеркнули, что 34-летняя звезда отлично выглядит и находится в замечательной спортивной форме.
Кстати, недавно в СМИ поползли слухи о расставании Ольги Бузовой с
Давидом Манукяном.
Эти известия прокомментировала мама телеведущей,
Ирина Александровна.
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