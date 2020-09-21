Артистку обвинили в вульгарности и неуклюжести

Ольга Бузова поделилась с многомиллионной аудиторией видеороликом, на котором исполняет танец. Однако многие фанаты посчитали, что выступление знаменитости оказалось провальным из-за ее недостаточной пластичности.

На кадрах телеведущая двигается под англоязычную песню. Бузова одета в черные джинсы и черную футболку с белым принтом. Волосы артистки собраны в хвост. Съемка сделана во время тренировки на льду, так что звезда решила обойтись без макияжа.

Недовольные танцем подписчики не стали стесняться в выражениях, и выплеснули свой негатив под публикацией.

"Почему это так неуклюже выглядит", "Танцует она, стыдно мне", "Как всегда вульгарно и неуклюже", "Теперь я знаю, что значит выражение "корова на льду", "Бревно упало на гамак", "Вот куда доска с забора убежала", – упражняются в остроумии злопыхатели в комментариях под постом.

Впрочем, многие преданные фанаты подчеркнули, что 34-летняя звезда отлично выглядит и находится в замечательной спортивной форме.

Кстати, недавно в СМИ поползли слухи о расставании Ольги Бузовой с Давидом Манукяном. Эти известия прокомментировала мама телеведущей, Ирина Александровна.

