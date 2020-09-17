Мама Бузовой отреагировала на новости о расставании дочери с Манукяном

Мама Бузовой отреагировала на новости о расставании дочери с Манукяном
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слухи о разрыве удивили родительницу ведущей "Дома-2"

Ольга Бузова любит освещает свою жизнь в социальных сетях. Однако в последнее время фанаты знаменитости начали серьезно волноваться: телеведущая стала реже выкладывать "Инстаграм-истории" и удалила снимки со своим избранником Давидом Манукяном. Теперь поклонников пары волнует только один вопрос: расстались они или нет? 

Сама Ольга никак не отвечает на вопросы фанатов, а блоггер Дава просто попросил у поклонников поддержки. Прояснить ситуацию помогла мама Ольги Бузовой, которая прокомментировала слухи о возможном расставании знаменитостей. 

Журналистам удалось дозвониться до Ирины Александровны. Мама телеведущей очень удивилась тому факту, что ее дочь удалила совместные снимки с возлюбленным. Ирина Бузова отметила, что не следит за "инстаграмной жизнью".  К новости о возможном расставании мама ведущей "Дома-2" отнеслась спокойно, уточняет "Комсомольская правда". 

"Сама дочка мне об этом ничего не говорила. Но думаю, если у нее в жизни произошло что-то такое экстраординарное, она бы мне сказала. А раз не обмолвилась, значит, ничего такого не произошло", – поделилась мама артистки. 

Ирина Александровна также добавила, что сейчас Ольга полностью посвящает себя проекту "Ледниковый период". 

Ранее блоггер Лена Миро назвала Ольгу Бузову дурой и жестко раскритиковала ведущую. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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