Телеведущую раскритиковали за хвастовство своего происхождения

Ольга Бузова призналась, что в ней течет голубая кровь. Это вызвало недоумение у популярного блогера Лены Миро, которая жестко осудила певицу за то, что та кичится своей родословной.

Бузова в ютуб-шоу "Ламборджинсы" заявила, что она неповторимая, потому что у нее в роду были дворяне. Также артистка похвасталась тем, что ее предки были русскими и украинцами.

Миро же не поняла, зачем Бузова рассказала об этом на всю страну. По ее мнению, из слов звезды "Дома-2" можно сделать два вывода и первый о том, что та "лицо пониженных интеллектуальных способностей". Второй вывод, по словам Миро, тот, что Бузова гордится своим происхождением, а, значит, опять же не блещет умом.

Миро считает, что только "идиоты" кичатся национальностью и этносом. Ведь в этом нет заслуги конкретного человека. Хвастаться голубой кровью, полагает блогер, в 21 веке жалко и неинтересно.

"Но тут вылезает Бузова со своим грубым, некрасивым лицом и глупым взглядом и объявляет себя дворянкой. С какой целью? Зачем? Кому это надо? Лет 15 назад была "прелесть, какой дурочкой", а сейчас стала "ужас, какой дурой",

– возмутилась Миро в ЖЖ.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Бузова едва не подралась с Мариной Федункив.