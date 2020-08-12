Знаменитости встретились на светском мероприятии

Марина Федункив любит снимать смешные видео. Несколько раз юмористка снимала пародии на Ольгу Бузову. Однако даже самые преданные поклонники звезды отметили, что иногда резидентка Comedy Woman перегибала палку и шутки превращались в оскорбления. Вчера знаменитости встретились на презентации клипа "Ролекс". Федункив не упустила шанс еще раз зло подшутить над ведущей "Дома-2".

Когда обе стояли на сцене, Ольга Бузова начала что-то говорить, однако звезда "Реальных пацанов" выхватила у нее микрофон и попросила "никогда ничего не говорить". В ответ на просьбу помолчать светская львица звонко рассмеялась и спросила, как же ей не говорить, если уже много лет она ведет телепередачу о любви.

"Ты красивая, на тебя должны только смотреть",

– ответила ей Федункив.

Звезды продолжили обмениваться любезностями и стали все ближе подходить друг к другу, при этом каждая старалась отнять у оппонентки микрофон. Благо, вовремя вмешался Филипп Киркоров. Он развел звезд руками, забрал микрофон и попросил "девочек" перестать ругаться.

Видео перепалки выложила в инстаграм-историях диджей Екатерина Гусева.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров стал причиной ссоры Ольги Бузовой и Давы. Звездные влюбленные не поделили внимание поп-короля.