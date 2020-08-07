Знаменитости соперничают друг с другом за внимание поп-короля

Поклонники пары Ольги Бузовой и Давида Манукяна, более известного как Дава, были не на шутку обеспокоены, ведь некоторое время назад появились слухи о расставании звезд. Они перестали выкладывать совместные посты в соцсетях и записывать счастливые инстаграм-истории, что укрепило все подозрения.

Недавно вскрылась причина разлада между Бузовой и Давой. Оказывается, яблоком раздора стал Филипп Киркоров, за внимание которого борются знаменитости.

В данный момент Дава активно записывает совместные песни с известными исполнителями – так называемые фиты. Их суть заключается в том, чтобы изменить старый хит, придав ему современное и стильное звучание. Так, 23 июня вышел трек на всем известную песню Сереги "Черный бумер" в исполнении Манукяна.

После Сереги Дава решил замахнуться на Филиппа Киркорова. На его странице в появился пост, в котором король российской эстрады проводит время на студии вместе с рэпером.

"Мы создаем историю" – написал Дава.

Позже стало известно, что исполнители перепевают песню "Зайка моя".

Известно, что звезда "Дома-2" давно мечтает записать фит с Филиппом Киркоровым. Новость о том, что возлюбленный опередил ее, не на шутку разозлила певицу. Это и стало причиной крупной ссоры. К счастью, артистка уже помирилась с избранником, о чем свидетельствуют их инстаграм-истории.

Ранее появилась информация о том, что Ольга Бузова задумалась о детях, пока ползут слухи о ее расставании с Давой.