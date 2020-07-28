Экс-телеведущая "Дома-2" и ее ухажер растаяли при виде чужого ребенка

Давид Манукян, возлюбленный певицы Ольги Бузовой, опубликовал на своей странице в "Инстаграм" трогательное видео, на котором общается с четырехлетней девочкой.

Маленький ребенок настолько очаровал блогера, что тот захотел забрать его к себе. Давид подписал видео полушутливым вопросом: "Забираем?". По словам подписчиков, это был скрытый намек для Ольги. По их мнению, таким образом Манукян признался, что хочет детей от Бузовой.

Давид так растаял, что решил покатать ребенка на переднем кресле своей иномарки. Блогер, как настоящий заботливый папа, прокатил малышку на невысокой скорости, стараясь ее развлекать и веселить, сообщает РИА ФАН.

После этого Манукян опубликовал видео с ребенком на своей странице в "Инстаграм" и написал, что не понимает тех, кто не хочет рожать детей.

"Просто посмотрите, какие у нее искренние глазки", - написал артист.

К слову, Ольга весьма положительно отреагировала на эмоции Давида словами "какая сладкая" в комментариях к видео. В конце ролика Дава признался, что сам хочет завести детей.

Не так давно в СМИ появились слухи о том, что Бузова рассталась с Манукяном из-за долгого отсутствия совместных фотографий в соцсетях. По мнению многих фолловеров, речь могла идти о расставании звезд. Некоторые предположили, что после счастливой поры наступил период несчастья, так как Даве не нравится популярность его девушки.