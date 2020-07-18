Подписчики заподозрили пару в неискренних отношениях

Бывшая ведущая "Дома – 2" Ольга Бузова и ее ухажер, блогер Давид Манукян, уже на протяжении нескольких дней не комментируют совместные фотографии и не делятся в соцсетях публикациями, на которых присутствуют вместе. По мнению СМИ, речь может идти о расставании.

Как пишет Popcake, после счастливой любви у пары наступила черная полоса. Давид стал переживать: молодой человек остается в тени известной Ольги Бузовой, несмотря на огромное количество подписчиков. Из-за этого у амбициозного блогера задето самолюбие.

Впрочем, пока что никаких публичных заявлений от пары никто не слышал, однако подписчики требуют, чтобы с ними поделились причиной затянувшегося молчания. Как отмечает источник, Давид опубликовал пост, в котором заявил о неких трудностях в своей жизни, из-за которых обрушились его мечты и надежды, но нужно идти дальше. Через какое-то время блогер удалил публикацию.

Поклонники заметили, что еще с 14 июня на странице Манукяна нет никаких совместных фото с Ольгой. А последний снимок с Давидом у Бузовой датирован 8 июля. Некоторые подписчики предполагают, отмечает Teleprogramma.pro, что причина проста: у звезд истек годовой контракт на совместную пиар-кампанию. А в искренности чувств кумиров теперь приходится сомневаться.

Не так давно Бузова попозировала для обложки журнала Playboy, появившись в кадре без бюстгальтера. Свой снимок она опубликовала на своей странице в "Инстаграм".