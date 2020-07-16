Ведущая "Дома-2" прикрыла грудь рубашкой

Ольга Бузова удивила поклонников новой фотосессией. Певица позировала для обложки популярного мужского журнала Playboy. В кадре звезда появилась без бюстгальтера и опубликовала снимок на своей странице в "Инстаграм".

Как написала сама ведущая "Дома-2", это ее четвертая обложка Playboy. На этот раз Бузова снялась в трусах белого цвета и прикрылась рубашкой, завязанной у нее на груди. "Я делаю, что хочу. И наслаждаюсь этим!" – процитировали высказывание Ольги в журнале.

Подписчики Бузовой пришли в восторг от такого снимка. В комментариях ведущую "Дома-2" завалили комплиментами, а публикация собрала больше 211 тыс. лайков меньше, чем за один час. "Обложка огненная", "Класс, почему бы и не показать красивую фигуру", "Очень жаркая фотосессия", "Фурор", – написали в Сети. Напомним, что страница Бузовой в "Инстаграм" закрыта, поэтому снимок опубликовал ее фан-аккаунт.

"Как же повезло Давиду", – вспомнили некоторые о возлюбленном телеведущей, который сегодня расстроился из-за предательства близкого человека. Связано ли это каким-то образом с артисткой, неизвестно.

Ранее Ольга Бузова пришла на съемки "Дома-2" в нетрезвом виде после встречи с подругами.