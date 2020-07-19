Церемония должна вернуть экс-участнице "Дома-2" удачу и укрепить ее здоровье

Виктория Боня показала в инстаграм-историях ожоги после шаманского обряда "камбо". На лодыжке знаменитости отчетливо видны три следа от процедуры.

В посте на своей странице бывшая звезда проекта "Дом-2" рассказала, что накануне прошла церемонию, в которой используется яд зеленой лягушки камбо. Это средство, по ее словам, применяют для повышения иммунитета, очищения организма от токсинов и шлаков.

"Процедура не простая! Делать ее у кого попало, очень опасно!" – предостерегает своих подписчиков Виктория Боня.





Некоторые разъяснения по поводу этого мероприятия дал телеграм-канал "Только никому". Авторы рассказали, что церемония проходит следующим образом: шаман берет яд лягушки и вводит его в тело человека через небольшие ожоги.

Отмечается, что сами индейцы проходят эту церемонию, когда в их жизни наступает черная полоса. Согласно легенде, яд лягушки камбо стимулирует физические и сексуальные силы, а также дарует человеку удачу.

Оказалось, некоторые подписчики звезды тоже делали такую процедуру, а других пост блогера подтолкнул пройти обряд.



"Я пробовала! Супер опыт", " А я никак не могу решиться. Но в следующий раз обязательно сделаю", "Очень интересно узнать побольше о такой церемонии. И как можно ее пройти? Дорогое удовольствие?" – пишут фанаты.



Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Виктория Боня попала в аварию. ДТП сильно напугало знаменитость.