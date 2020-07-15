"Вылетело сердце": Боня угодила в ДТП

Боня поцарапала свой автомобиль и впервые за долгое время по-настоящему испугалась

В последнее время имя Виктории у всех на слуху: звезда слишком часто стала попадать в неприятности и славится своими неоднозначными высказываниями. 

Сегодня ведущая поспешила поделиться со своими подписчиками в "Инстаграм" подробностями случившейся аварии. Как оказалось, экс-супруг Бони попросил ее привезти лекарства. По дороге к нему ведущая свернула не туда, и ее машина застряла, не получалось даже вывернуть колеса. Виктория призналась, что ей давно не было настолько страшно.

"Я не помню, чтобы я в последнее время так сильно боялась чего-то, у меня просто вылетело сердце!" – рассказала Боня. 

С проблемой девушка справилась самостоятельно, однако теперь машину украшают серьезные царапины. 

Поклонники знаменитости поддержали ее и стали активно делиться своими историями.  "Я так один раз заехала к мужу на работу, при выезде застряла и по глупости не стала заморачиваться, поцарапала всю боковую дверь. И смех, и грех", "Я представила.  У меня клаустрофобия. Слушая сейчас тебя, эту историю, я начала тяжело дышать, воздуха мало. Слава богу всё обошлось!" – написали под видео. 

Напомним, что не так давно стало известно, что бывший муж звезды серьезно болен. Врачи долгое время не могли понять, что случилось с миллионером Алекс Смерфитом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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