Экс-участник "Дома-2" попал в больницу после жестокого нападения

Экс-участник "Дома-2" попал в больницу после жестокого нападения
Никита Турчин. Фото: www.instagram.com/n_turchin
У блогера сотрясение мозга и другие травмы

Бывший участник "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" Никита Турчин рассказал о том, что на днях его до крови избили неизвестные. Молодой человек с трудом смог вызвать "скорую" и сообщить о ЧП, которое произошло ночью, родным. 

Турчин поведал поклонникам в "Инстаграм", что несколько раз терял сознание, сейчас у него состояние средней степени тяжести. По его словам, его мучают частые головокружения. Он не может читать и долго смотреть в телефон. 

"Врачи продолжают пичкать таблетками, ставят капельницы и делают уколы",

признался Турчин.

Экс-участник телешоу добавил, что ему нужна помощь как финансовая, так и моральная. Турчин пожаловался на то, что его больница закрыта из-за карантина, и подчеркнул, что пытается достать импортные лекарства через знакомых, а также найти клинику и психолога для реабилитации. 

В разговоре с изданием Life Турчин предположил, что нападение мог организовать фанат, который преследует его уже несколько лет.

Поклонники, шокированные этой новостью, желают своему кумиру сил и поскорее поправиться. 

Полина ИВАНОВА

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