Известного блогера обманули

Давид Манукян рассказал о неприятной ситуации, в которой он оказался. Возлюбленного Ольги Бузовой предал близкий человек. Шокированный блогер поделился переживаниями в соцсетях.

Пока ведущая "Дома-2" пела на частной вечеринке "для очень важного человека", ее избранник переживал не самый простой период. В Инстаграм-историях Dava намекнул на произошедшее:

"Не доверяйте никому... Вас готов *** [обмануть – Прим. ред.] ваш близкий человек ради своей выгоды. От такого предательства я *** [в шоке – Прим. ред.]",

– написал блогер. Впрочем, что именно случилось, Манукян пока не объяснил.

По одной из версий, Давид мог столкнуться с предательством старого друга, пишет Pokatim.ru. Портал также цитирует сообщения Манукяна – сам блогер свой аккаунт в "Инстаграм" оставил закрытым.

Недавно Манукян оказался в центре скандала, который тоже мог стать причиной его переживаний. Давид создал проект для начинающих блогеров Super House, однако вскоре участники начали уходить из шоу. После этого родственники возлюбленного Бузовой стали звонить восходящим звездам с просьбой не портить репутацию Манукяна, передает StarHit.

Ольга Бузова подробности произошедшего также не комментировала. Как сообщает Cosmo.ru, накануне она похвасталась возвращением на сцену, пусть и выступала певица пока лишь на частном мероприятии.

Ранее Давида Манукяна срочно госпитализировали после аварии, которая произошла во время съемок.