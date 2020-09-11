Автор объявления сделал большую скидку на товар

Иногда поклонники настолько обожают своих кумиров, что готовы на все, чтобы заполучить какую-либо памятную вещь, связанную со знаменитостью. У фанатов Филиппа Киркорова появилась уникальная возможность – на "Авито" размещено объявление о продаже поношенных трусов короля поп-музыки.

Фотография с нижним бельем бордового цвета возникла на сайте объявлений совсем недавно. Продавец заявляет, что трусы артиста были взяты из личного гардероба Филиппа Бедросовича во время концерта, который проходил в 2020 году.

Особенно порадовала цена нижнего белья. Его продают за 500 тыс. рублей. Похоже, автор объявления решил сделать 50%-ю скидку – раньше за это просили 1 миллион.

"Трусы Филиппа Киркорова [ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ] Взяты из его личного гардероба на эстраде 2020 года. В отличном состояние, поношенные им же. Брэнд трусов не знаю. Единый экземпляр", – гласит объявление (орфография и пунктуация автора сохранены).

Также продавец добавил, что не будет отвечать на сообщения тех, кто не заинтересован в покупке нижнего белья.

Напомним, что ранее жизнерадостный Филипп Киркоров в пестрых трусах позировал на фоне моря.