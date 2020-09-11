"Мерзкий голосок у жены": жену Виторгана облили грязью

"Мерзкий голосок у жены": жену Виторгана облили грязью
Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Злопыхателям не понравился откровенный наряд женщины

Эммануил Виторган поделился личным видео с подписчиками. На нем артист и его супруга Ирина поют романтичную песню. День, когда была сделана запись, выдался жарким, поэтому звезды были одеты в легкую летнюю одежду. Ненавистники решили прицепиться к микрошортам 58-летней Ирины и обрушили на нее поток критики.

Актер был одет в светлые просторные шорты и белую футболку, а его жена – в летнюю кофточку без рукавов и короткие черные шортики в обтяжку. Некоторое посчитали подобный наряд не подобающим возрасту супруги звезды культовых фильмов "Чародеи", "Ларец Марии Медичи" и других. Своим мнением недовольные поделились под постом с видео. Кому-то также не понравились вокальные данные Ирины.

"Что, штанов не нашлось? Или забыли?", "Мерзкий голосок у жены", "Оголила старые ляхи!", "Помогу похудеть", – изощрялись ненавистники под постом.


Впрочем, нашлись те, кто пришел в восторг от трогательного ролика знаменитой пары. Поклонники, а их оказалось значительно больше, чем злопыхателей, признались, что очень рады совместному творчеству кумиров. Многие также отметили прекрасный внешний вид Ирины.

Совсем недавно критике подверглись дети звездной четы. Некоторые посчитали, что малышки находятся в плохой физической форме.

Ольга ФЕДОРОВА

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