"Дети ожиревшие": публику возмутил внешний вид дочерей Виторгана

"Дети ожиревшие": публику возмутил внешний вид дочерей Виторгана
Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звездному отцу предложили пересмотреть обеденное меню детей

Эммануил Виторган часто выкладывает в соцсети снимки своих любых дочерей Этель и Кларе, чем радует фанатов. Однако свежий кадр озадачил подписчиков – на нем малышки предстали в купальных нарядах, и самые внимательные пользователи разглядели у звездных деток лишний вес.

На снимке Этель и Кларе позируют на шезлонге в компании матери Ирины. Младшую дочь нарядили в цветастый купальник, а старшенькая осталась в плавках.

Злопыхатели решили поделиться своим мнением под постом и разразились критическими комментариями по поводу внешности малюток. Особенно ненавистникам не понравилось, как выглядит старшая дочь Виторгана Этель.

"Крайне неудачное фото", "Вас не смущает, что у девочки ожирение уже? Зачем так раскармливать?", "Отвратительно!" "Дети ожиревшие", – негодуют хейтеры.

Стоит отметить, что большинство людей встали на защиту звездных малюток и напомнили злопыхателям, что советы по рациону могут давать только врачи, а дети бывают разного телосложения. При этом многие сошлись во мнении, что девочки растут настоящими красотками.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Эммануил Виторган заступился за свою бывшую невестку Ксению Собчак.

Ольга ФЕДОРОВА

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