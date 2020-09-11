"Не ожидал от него": народный артист РФ раскритиковал Кончаловского за сталинизм
Заявление Андрея Кончаловского, назвавшего ошибкой развенчание культа личности генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина, вызывает лишь недоумение и сожаление. Такое мнение выразил режиссер и народный артист России Николай Досталь. По его словам, все "дурные поступки и слова" преемника советского вождя Никиты Хрущева оправдываются в некотором смысле этим развенчанием.
Досталь заявил, что не ожидал услышать таких заявлений от Кончаловского и абсолютно не согласен с его словами – Сталина нужно "похоронить во всех смыслах", иначе страну ожидают постоянные "чехарда и расколы".
Правда, заявляет артист, сам Хрущев тоже принимал участие в репрессиях.
"Для меня его антисталинская позиция перевешивает его грехи. Не искупает, а именно перевешивает", — рассказал режиссер в беседе с Daily Storm.
Ранее Андрей Кончаловский заявил, что решение Хрущева развенчать культ личности Сталина было неверным. Кинорежиссер добавил, что согласен с заявлением Мао Дзэдуна о том, что Никита Сергеевич "идиот", так как "предал коммунизм", передает "ФедералПресс".
Причиной исторического решения советского государственного деятеля он считает во многом отсутствие ума. А к моменту кончины Сталина, заявил режиссер, Олимп советской номенклатуры сам стал буржуазией, который трясся от страха в ожидании внутриаппаратных чисток, сообщает РИА "Новости".
Ранее телеведущий Владимир Познер обрушился с критикой на Сталина, заявив, что граждане СССР постоянно испытывали при нем страх. Поэтому утверждения о том, что в советское время люди жили в состоянии абсолютного счастья и покоя, не соответствуют действительности.
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