Юморист заявил, что борется с трезвостью

Сергей Дроботенко предстал перед подписчиками в необычном виде. Артист "Аншлага" снялся с бутылкой водки и соленым огурцом. Так юморист встретил Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Фото он опубликовал в "Инстаграм".

Дроботенко напомнил в соцсетях о празднике. "Только наш человек может сказать: "Так выпьем за трезвость!" – написал он. Пост он сопроводил домашним снимком в серой майке. На столе юмориста стояла бутылка водки и граненый стакан. В руке – вилка с соленым огурцом.

Шутка артиста подписчикам понравилась: "Какой Вы хороший". На что Дроботенко ответил, что просто еще не выпил: "Нет, еще трезвый". Некоторые написали, что хотели бы присоединиться к юмористу: "Так реалистично, что хочется поддержать".

Впрочем, в комментариях были и те, кто осудил звезду "Аншлага" за распитие алкоголя. К подобным высказываниям Дроботенко тоже отнесся с юмором:

"А я не пью. Я борюсь с трезвостью. И побеждаю".

Артист активно вступал в диалог с подписчиками и поделился, что вчера был на дне рождения своего коллеги и друга Игоря Маменко. Судя по всему, праздник прошел весело, а подписчики даже похвалили Дроботенко за "подвиг" – выйти на связь после шумного мероприятия.

Ранее стало известно о безответных чувствах звезды "Аншлага" к Сергею Дроботенко.