Артистка пожаловалась, что мужчина никак не хочет обращаться на нее внимание

Елена Воробей решила поделиться своими переживаниями с поклонниками. Знаменитость пожаловалась на неудачи в личной жизни. Как оказалось, она уже долгое время испытывает чувства к своему коллеге по сцене Сергею Дроботенко. Но, к сожалению, мужчина не разделяет ее чувств.

На своей странице в "Инстаграм" Елена выложила их совместную фотографию. На нем Дроботенко безразлично смотрит в камеру, а Воробей держит перед ним блюдце с красной икрой.

"Всё могу, ВСЁ! Даже икру для него наметала, а он хариус воротит...говорит, переел...", – написала пародистка под публикацией.



Звезда "Аншлага" также подчеркнула, что считает себя завидной невестой, потому что она неприхотлива, у нее "золотые руки", а еще артистка "обеспечена жилплощадью". Однако даже такие аргументы не убедили Сергея в том, что актриса – идеальная невеста.

Поклонники Елены Воробей поспешили ее успокоить и поделились советами, которые помогут добиться расположения непокорного мужчины. "Молодой ещё, но скоро созреет", "Серёгу голыми руками не возьмёшь, там надо перчатки пыточные и только под пытками, с мольбами о пощаде, может быть из него и выбьешь признание в любви", "Не стоит бороться за мужика, если он хариус свою воротит", "Видимо у него уже есть любовь, раз не хочет", – написали в комментариях.

Недавно стало известно, что Елена Воробей потеряла слух и впала в депрессию из-за тяжелой болезни.

