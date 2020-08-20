"Он хариус воротит": Воробей рассказала о безответных чувствах к коллеге

"Он хариус воротит": Воробей рассказала о безответных чувствах к коллеге
Елена Воробей. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка пожаловалась, что мужчина никак не хочет обращаться на нее внимание

Елена Воробей решила поделиться своими переживаниями с поклонниками. Знаменитость пожаловалась на неудачи в личной жизни. Как оказалось, она уже долгое время испытывает чувства к своему коллеге по сцене Сергею Дроботенко. Но, к сожалению, мужчина не разделяет ее чувств. 

На своей странице в "Инстаграм" Елена выложила их совместную фотографию. На нем Дроботенко безразлично смотрит в камеру, а Воробей держит перед ним блюдце с красной икрой. 

"Всё могу, ВСЁ! Даже икру для него наметала, а он хариус воротит...говорит, переел...", – написала пародистка под публикацией. 

Звезда "Аншлага" также подчеркнула, что считает себя завидной невестой, потому что она неприхотлива, у нее "золотые руки", а еще артистка "обеспечена жилплощадью". Однако даже такие аргументы не убедили Сергея в том, что актриса – идеальная невеста.

Поклонники Елены Воробей поспешили ее успокоить и поделились советами, которые помогут добиться расположения непокорного мужчины. "Молодой ещё, но скоро созреет", "Серёгу голыми руками не возьмёшь, там надо перчатки пыточные и только под пытками, с мольбами о пощаде, может быть из него и выбьешь признание в любви", "Не стоит бороться за мужика, если он хариус свою воротит", "Видимо у него уже есть любовь, раз не хочет", – написали в комментариях. 

Недавно стало известно, что Елена Воробей потеряла слух и впала в депрессию из-за тяжелой болезни. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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