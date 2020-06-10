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Звезда "Аншлага" потеряла слух и впала в депрессию после тяжелой болезни

Звезда "Аншлага" потеряла слух и впала в депрессию после тяжелой болезни
Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Артистка рассказала о побочных эффектах лечения от коронавируса

О том, что у Елены Воробей диагностирован COVID-19, стало известно 1 июня. С момента заражения Елены прошло уже две недели, но переболеть без неприятных последствий ей не удалось. Так, 53-летняя артистка рассказала, что коронавирус серьезно повлиял на ее психологическое состояние.

Также Елена пожаловалась, что у нее на время пропали обоняние и слух. Причем КТ показало, что легкие пародистки поражены всего на 25%.

"Я впала в абсолютно не контролируемую депрессию. Уже думала начинать пить антидепрессанты, но пока держусь, боюсь последствий. Мне сказали, что это состояние – одно из побочных то ли от лекарств, то ли от самого вируса. Вот пытаюсь своими силами выкарабкиваться", – рассказала Воробей StarHit.

Последние тесты артистки показали отрицательный результат, сейчас она чувствует себя гораздо лучше. Все это время Воробей лечилась дома, уже скоро в планах у Елены возвращение к "нормальной жизни".

О своем диагнозе пародистка не рассказывала несколько дней потому, что боялась за отца, у которого больное сердце. Он мог слишком эмоционально отреагировать на такие новости. Позже артистка описала свои симптомы: слабость, сильные боли в мышцах, высокая температура. Из-за этого звезда "Аншлага" не могла нормально спать.

Ранее "Утро.ру" сообщило, что Елена Воробей раскрыла жуткие подробности болезни.

Юлия ЕВГРАФОВА

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