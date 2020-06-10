Трушкин болел COVID-19 больше месяца

Сатирик Анатолий Трушкин скончался от коронавируса во вторник, 9 июня. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник.

Болезнь 78-летнего писателя протекала в тяжелой форме – он был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за жизнь Трушкина около месяца, однако накануне ему стало хуже, пишет сайт "Комсомольская правда".

Анатолий Трушкин попал в больницу с подозрением на коронавирус в начале мая. Он жаловался на недомогание и кашель.

Спустя время друг писателя Никас Сафронов сообщил, что состояние артиста улучшилось и он идет на поправку. При этом 70% легких Трушкина, по словам художника, были поражены.

Несколько дней назад одна из сотрудниц больницы рассказала, что Трушкин лежит в реанимации. Писатель не мог самостоятельно ходить, а дышал лишь с помощью кислородной маски, передает "Собеседник".

Анатолий Трушкин писал детские юмористические рассказы, а также выступал с монологами в телешоу. Он также работал над материалами для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина и многих других юмористов.