Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Российский сатирик умер от коронавируса

Российский сатирик умер от коронавируса
Анатолий Трушкин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Трушкин болел COVID-19 больше месяца

Сатирик Анатолий Трушкин скончался от коронавируса во вторник, 9 июня. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник.

Болезнь 78-летнего писателя протекала в тяжелой форме – он был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за жизнь Трушкина около месяца, однако накануне ему стало хуже, пишет сайт "Комсомольская правда".

Анатолий Трушкин попал в больницу с подозрением на коронавирус в начале мая. Он жаловался на недомогание и кашель.

Спустя время друг писателя Никас Сафронов сообщил, что состояние артиста улучшилось и он идет на поправку. При этом 70% легких Трушкина, по словам художника, были поражены.

Несколько дней назад одна из сотрудниц больницы рассказала, что Трушкин лежит в реанимации. Писатель не мог самостоятельно ходить, а дышал лишь с помощью кислородной маски, передает "Собеседник".

Анатолий Трушкин писал детские юмористические рассказы, а также выступал с монологами в телешоу. Он также работал над материалами для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина и многих других юмористов.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Независимый Лукашенко выбивает из России скидку на газ

Минск требует для Республики справедливой стоимости, как и для европейских покупателей

Взрыв хохота: свежие анекдоты на 10 июня

Актуальные приколы от "Утро.ру" помогут начать день бодро и весело

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1004 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей