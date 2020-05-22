С писателем нет возможности связаться

Сатирика Анатолия Трушкина забрали в больницу с коронавирусом. Сегодня стало известно, что его состояние резко ухудшилось.

Серьезное беспокойство за жизнь знаменитости выразил его друг – известный художник Никас Сафронов. Он и рассказал об обострении заболевания у Трушкина.

Никас сообщил, что беседовал с главврачом больницы, в которой лежит сатирик. Медик рассказал ему, что коронавирус нанес серьезные повреждения дыхательной системе пациента. Сейчас Трушкин может дышать сам, но иногда ему не обойтись без специальных приспособлений.

"Объем поражения легких очень большой. И их наполняемость кислородом составляет всего 80%", – передал слова доктора Сафронов.

В интервью "Собеседнику" художник отметил, что писатель долгое время не вызывал врача, хотя чувствовал себя плохо. Уже несколько недель сатирик лежит в реанимации – в палату интенсивной терапии его перевели еще 8 мая.

Заболела и его супруга Наталья. Однако ее организм легче переносит заражение опасным вирусом, и большую часть времени любящая жена проводит за молитвами о здоровье сатирика.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Трушкину сделали переливание плазмы.

