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Случилось чудо: пожилой сатирик идет на поправку после COVID-19

Случилось чудо: пожилой сатирик идет на поправку после COVID-19
Анатолий Трушкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Врачи называли состояние артиста тяжелым

Близкие сообщили, что коронавирус у Анатолия Трушкина наконец начал отступать. Около четырех недель сатирик находился в реанимации под пристальным присмотром врачей. Специалисты указывали, что состояние 78-летней знаменитости было тяжелым. 

Однако недавно медики связались с другом Трушкина Никосом Сафроновым, сообщив ему, что состояние знаменитости стало улучшаться. 

"Мы долго ждали этого момента. Потому как объем поражения легких у Толи был очень серьезный – семьдесят процентов. Буквально вчера мы разговаривали с его женой: она тоже очень рада", – рассказал художник изданию "Собеседник". 

Он считает, что произошедшее с его другом – настоящее чудо, поскольку весть об улучшении состояния друга пришла ему в день Вознесения Господня. По мнению художника, это хороший знак. 

За все время, что Анатолий Трушкин находился в больнице, Никас вместе с женой сатирика не переставали молиться. Сафронов считает, что благодаря их обращениям к Богу и профессионализму врачей юморист пошел на поправку. 

Тем не менее, врачи пока не говорят о выздоровлении Трушкина. Когда его переведут в обычную палату неизвестно. 

Напомним, новость о госпитализации Анатолия Трушкина появилась на прошлой неделе. Долгое время сатирик не вызывал медиков, хотя чувствовал себя очень плохо. Его супруга также заразилась коронавирусом, но болезнь протекает у нее в легкой форме.

Евгения НАГОРСКАЯ

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