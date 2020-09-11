СМИ: вдова привела любовника в роскошную квартиру покойного Марьянова
Война за наследство Дмитрия Марьянова, который умер в октябре 2017 г., продолжается. Вдова Ксения Бик не только претендует на дом, где живет 81-летний отец актера, но и заняла вместе с новым возлюбленным роскошную квартиру в Москве, хотя ей полагается всего треть апартаментов. Новыми деталями разбирательств поделилась Виктория Крылова – адвокат семьи артиста.
Загородный дом, который строился специально для отца Марьянова, стоит около 3,6 млн рублей. Однокомнатная квартира – 10 млн, а трехкомнатные апартаменты – 18 млн рублей. На данный момент там, по словам адвоката, и остановилась Ксения, причем не одна:
"Она сейчас живет с мужчиной, у нее почти полноценная семья. Брак не зарегистрирован, но тем не менее".
При этом Крылова отмечает, что у всех наследников – вдовы, отца и сына – равные права, поэтому Бик не может самостоятельно ничем распоряжаться. Изначально супруге Марьянова предлагали оставить квартиру себе, но она захотела еще миллион сверху. Тогда имущество и решили делить через суд, пояснила адвокат.
Помимо разбирательств с наследством сейчас также слушается дело по центру "Феникс", где скончался актер. Следствие пришло к выводу, что смерть Марьянова наступила не из-за тромба, как считалось изначально, а из-за сильного удара животом, передает "Комсомольская правда". Однако как это произошло, еще только предстоит узнать.
Ранее Ксения Бик пожаловалась на угрозы, которые могли быть спровоцированы разделом имущества. Ситуацию прокомментировал брат Марьянова.
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