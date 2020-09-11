СМИ: вдова привела любовника в роскошную квартиру покойного Марьянова

СМИ: вдова привела любовника в роскошную квартиру покойного Марьянова
Дмитрий Марьянов. Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Адвокат раскрыл новые подробности борьбы за имущество

Война за наследство Дмитрия Марьянова, который умер в октябре 2017 г., продолжается. Вдова Ксения Бик не только претендует на дом, где живет 81-летний отец актера, но и заняла вместе с новым возлюбленным роскошную квартиру в Москве, хотя ей полагается всего треть апартаментов. Новыми деталями разбирательств поделилась Виктория Крылова – адвокат семьи артиста.

Загородный дом, который строился специально для отца Марьянова, стоит около 3,6 млн рублей. Однокомнатная квартира – 10 млн, а трехкомнатные апартаменты – 18 млн рублей. На данный момент там, по словам адвоката, и остановилась Ксения, причем не одна:

"Она сейчас живет с мужчиной, у нее почти полноценная семья. Брак не зарегистрирован, но тем не менее".

При этом Крылова отмечает, что у всех наследников – вдовы, отца и сына – равные права, поэтому Бик не может самостоятельно ничем распоряжаться. Изначально супруге Марьянова предлагали оставить квартиру себе, но она захотела еще миллион сверху. Тогда имущество и решили делить через суд, пояснила адвокат.

Помимо разбирательств с наследством сейчас также слушается дело по центру "Феникс", где скончался актер. Следствие пришло к выводу, что смерть Марьянова наступила не из-за тромба, как считалось изначально, а из-за сильного удара животом, передает "Комсомольская правда". Однако как это произошло, еще только предстоит узнать.

Ранее Ксения Бик пожаловалась на угрозы, которые могли быть спровоцированы разделом имущества. Ситуацию прокомментировал брат Марьянова.

Карина СИРАЗОВА

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